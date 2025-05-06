В России за 2024 год осудили свыше 21 тысячи иностранцев

За минувший 2024 год в России вынесли приговоры свыше 21 тысяче иностранных граждан. Более всего решений принято в отношении граждан СНГ - 20 151 приговор.

Также осуждены 987 граждан других государств и 815 человек без гражданства. Такую статистику приводит РИА Новости со ссылкой на Судебный департамент при Верховном суде РФ.

Самым распространенным среди иностранцев преступлением стала кража, в которой уличили свыше 3,7 тысячи человек. На втором месте по распространенности преступлений оказался незаконный оборот наркотиков, за который осуждены 955 человек.

В убийстве обвинили 182 человека, еще почти 500 человек - в причинении тяжкого вреда здоровью.

За изнасилование осудили 181 человека, за похищение - 63. Почти 500 граждан окажутся в местах заключения за мошенничество, 76 - за хулиганство, девять - за теракты.

В начале февраля 2025 года председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на «все более дерзкое проявление» экстремизма среди мигрантов в стране. По его данным, иностранцы совершили 253 преступления террористического характера.