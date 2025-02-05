Бастрыкин отметил «все более дерзкое проявление» экстремизма среди мигрантов

Иностранные граждане в России стали проявлять более дерзкий экстремизм, что создает серьезную угрозу для общества, заявил председатель Следственного комитета страны Александр Бастрыкин на заседании расширенной коллегии ведомства.

«Серьезная угроза общественной безопасности обозначилась все более дерзкими проявлениями экстремизма со стороны иностранных граждан», - цитирует главу СК 360.ru.

По его словам, мигранты совершили 253 преступления террористического характера в прошлом году (и 231 преступление в 2023 году) и в целом число дел экстремистского характера растет.

Он отметил, что большинство мигрантов, которые причастны к преступлениям, находятся в РФ незаконно и бесконтрольно перемещаются по стране.

С 5 февраля в России заработал реестр контролируемых лиц из числа мигрантов-нарушителей. Туда включат иностранных граждан, у которых истекает срок пребывания в стране, разрешения на временное проживание, вида на жительство, патента, разрешения на работу, трудового договора и пр.

Сотрудники МВД будут вносить туда информацию об иностранцах-нарушителях. Такие иностранцы не смогут заключать брак, учреждать юридическое лицо, регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, также открывать банковский счет и осуществлять банковские операции. Их детей не будут брать в школы и детские сады.

Также включенным в реестр лицам запретят изменять место жительства (пребывания) без разрешения органа внутренних дел, выезжать за пределы региона, покупать и регистрировать недвижимость и транспорт.

В России нелегально находятся около 670 тысяч мигрантов, более половины из них - женщины.