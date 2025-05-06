МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Захарова: пока Британия думает о поражении России, та движется вперед

Захарова прокомментировала участие бойцов ВСУ в параде в Лондоне в честь 80-летия Победы над нацистской Германией.
Дарина Криц 2025-05-06 03:45:49
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press

МИД России отреагировал на действия британских властей, устраивающих парад Победы при участии боевиков украинских вооруженных сил. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что Лондон всегда думал, как бы нанести стратегическое поражение Москве.

Она отметила, что на протяжении многих веков британцы придерживаются не той тактики. Но несмотря ни на что, Россия движется вперед. Своим мнением она поделилась в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

«Не ту тактику Британия выбирает из века в век. Пока они думают как нам, с новыми технологическими возможностями, применяя техники интриги и провокации, в очередной раз объявить некое стратегическое поражение и его попытаться реализовать, Россия идет вперед», - заявила дипломат.

При этом тех, кто прошел маршем по Лондону в честь 80-й годовщины Победы над нацистской Германией, Захарова назвала исполнителями «британского и англосаксонского заказа» по нанесению России поражения. Представитель МИД РФ подчеркнула, что российская сторона «переламывает» все и побеждает, возглавляя процесс «всемирной деколонизации».

Напомним, об участии ВСУ в лондонском параде стало известно 3 мая. Для этого планировалось задействовать более тысячи военнослужащих британской армии.

На это событие отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это кощунством и и неуважением к британским ветеранам участие в нем последователей неонацистских элементов.

