ВСУ поучаствуют в параде в честь 80-летия победы в Лондоне

ВСУ примут участие в лондонском параде в честь 80-летия победы над нацистской Германией. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Джон Хили, передает Life.ru со ссылкой на телеканал iTV.

Хили сказал, что в этот день в Британии будут чествовать ветеранов. По его словам, будет уместно представить на этом мероприятии украинских военных.

В параде будут задействованы более тысячи военнослужащих британской армии, сообщил телеканал. Кроме того, в Великобритании запланировано проведение некоторых других мероприятий, посвященных этой годовщине.

В Москву на 80-летие Победы приедут главы государств СНГ, президенты Бразилии, Венесуэлы, Вьетнама, Кубы, Сербии и Буркина-Фасо, а также председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский пригласил европейских лидеров на саммит в Киев 9 мая, «чтобы противостоять параду в Москве». Но потом Politico сообщила, что на Украину не приедут премьер Польши Дональд Туск, президент Франции Эмманюэль Макрон, вступающий в должность канцлер Германии Фридрих Мерц и глава кабинета Британии Кир Стармер.