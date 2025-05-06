Операторы FPV-дронов группы «Конторы» сбили 102 БПЛА «Баба-Яга» ВСУ

Операторы FPV-дронов из группы «Конторы» сбили больше сотни украинских гексакоптеров типа «Баба-Яга» в Харьковской области. Расчеты БПЛА работают круглосуточно. Они корректируют нашу артиллерию, а также прикрывают штурмовиков, которые прорываются в глубину обороны противника.

Под названием группы «Конторы» работают операторы БПЛА 375-ого отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона. Добраться до позиций противника они могут только ночью - в светлое время суток перемещаться в этом регионе практически невозможно.

Когда садится солнце, у расчета ударного БПЛА «Молния» начинается основная рабочая смена. Целей у расчета много, поэтому собирают дроны заранее. При получении команды остается только решить, какой снаряд больше подойдет для работы по конкретной цели.

«Если это живая сила противника, тогда боеприпас осколочно-фугасного типа, ТМ либо термобары, если это капонир, в котором предположительно стоит САУ, танк и тому подобная бронированная техника - используются уже кумулятивные снаряды», - объяснил оператор БПЛА с позывным Серафим.

Уже через несколько минут после получения команды расчет устанавливает дрон на катапульту. Действовать нужно быстро: в небе полно вражеских разведчиков и ударных беспилотников.

Вражеские БПЛА пролетают мимо, и бойцы приступают к пуску «Молнии». Задача - доразведать местность и найти замеченную еще днем цель - в лесополосе у противника спрятано артиллерийское орудие.

Через несколько минут приходят кадры объективного контроля с нашего разведывательного дрона - цель успешно поражена.

Вражеская «Баба-Яга» пока что остается самой большой проблемой - решение этой задачи берут на себя операторы FPV-дронов из группы «Конторы». Наши операторы уже сбили 102 украинских гексакоптера, эта цифра растет каждый день.

Ранее российские FPV-дроны сожгли РСЗО HIMARS украинских боевиков на Донецком направлении. На опубликованном видео дрон приближается к технике противника и уничтожает ее.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.