Внучка ветерана рассказала, как дедушка форсировал реку Ваг

Ровно 80 лет назад, 6 мая 1945 года, Красная армия начала Пражскую наступательную операцию. В этот же день капитулировала немецкая крепость Бреслау. До Великой Победы оставалось три дня.

В рамках проекта «Наследники Победителей» сотрудники телеканала «Звезда» вспоминают о родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне. Сегодня о своих дедушках рассказала продюсер Анастасия Коновалова.

«Дубинин Стефан Иванович. Был призван практически с первого дня на войну, прошел ее до конца и закончил в Берлине. К сожалению, орденов его не осталось», - рассказывает наша коллега.

Второй дедушка, Коновалов Михаил Иванович, был награжден медалью «За Отвагу», орденами Славы и Красной Звезды. При форсировании реки Ваг он под обстрелом смог обеспечить беспрерывную работу связи, что позволило уничтожить противника.

«Дедушка закончил войну в Праге. Мы всегда будем гордиться его подвигом», - добавила Анастасия Коновалова.

Напомним, ранее правнучка ветерана рассказала об обереге, который подарили прадеду в Польше.