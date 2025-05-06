МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Внучка ветерана рассказала, как дедушка форсировал реку Ваг

В рамках проекта «Наследники Победителей» сотрудники телеканала «Звезда» вспоминают своих близких, участвовавших в Великой Отечественной войне.
Сергей Лебедев 2025-05-06 21:59:45
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Ровно 80 лет назад, 6 мая 1945 года, Красная армия начала Пражскую наступательную операцию. В этот же день капитулировала немецкая крепость Бреслау. До Великой Победы оставалось три дня.

В рамках проекта «Наследники Победителей» сотрудники телеканала «Звезда» вспоминают о  родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне. Сегодня о своих дедушках рассказала продюсер Анастасия Коновалова.

«Дубинин Стефан Иванович. Был призван практически с первого дня на войну, прошел ее до конца и закончил в Берлине. К сожалению, орденов его не осталось», - рассказывает наша коллега.

Второй дедушка, Коновалов Михаил Иванович, был награжден медалью «За Отвагу», орденами Славы и Красной Звезды. При форсировании реки Ваг он под обстрелом смог обеспечить беспрерывную работу связи, что позволило уничтожить противника.

«Дедушка закончил войну в Праге. Мы всегда будем гордиться его подвигом», - добавила Анастасия Коновалова.

Напомним, ранее правнучка ветерана рассказала об обереге, который подарили прадеду в Польше.

#ВОВ #Берлин #чехословакия #прага #100 дней до победы #Наследники Победителей
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
2
Вьетнам. Оружие Победы
3
Северный десант
4
Высшая школа ПВО
5
Фрегаты 11356. Россия/Индия
6
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
7
Броневики СВО. Часть 1
8
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
9
Ми-8. Полет в Магадан
10
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 