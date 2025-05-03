Правнучка ветерана рассказала об обереге, который подарили прадеду в Польше

До победы в Великой Отечественной войне остается шесть дней. Телеканал «Звезда» продолжает обратный отсчет до юбилея - 80-й годовщины окончания ВОВ. В этот день ровно 80 лет назад, 3 мая 1945-го года советские войска и союзники продолжали наступление. 2-ой Белорусский фронт соединился с английскими войсками, взяв в плен 22 тысячи человек. 1-ый Белорусский фронт соединился с американцами на Эльбе.

О своих родственниках - участниках Великой Отечественной войны рассказывают сотрудники телеканала «Звезда» в рамках проекта «Наследники Победителей». Сегодня сотрудник информационной службы Ирина Пиманова рассказала истории своих прадедов.

«Мой прадед Павлов Дмитрий Ефимович в 1939 был отправлен на войну с Финляндией и этот путь он прошел. Впоследствии был отправлен в зенитную часть под Москвой. В 1941-ом году ушел на фронт. В 1942-ом пропал без вести под Смоленском. Мы о нем ничего не знаем», - рассказала она.

Второго прадеда, Потапова Якова Емельяновича, Ирине посчастливилось застать.

«Он не любил говорить о войне. Практически ничего не вспоминал. Был такой момент, проходя Польшу, местная жительница вложила ему в руку оберег, чтобы он позволил остаться прадеду в живых», - вспоминает Ирина.

Наша коллега вспоминает, что когда вся семья собиралась за столом и просила Якова Емельяновича рассказать о войне, он замолкал и по щеке его скатывалась слеза.

«Глядя на фотографии своих предков удивительно и трогательно понимать и видеть черты их лиц в своей бабушке, отце, в себе и даже в своем ребенке. Несомненно эти фотографии из поколения в поколение хранятся и переходят дальше. Каждое 9 мая мы вспоминаем о своих предках», - заключила Ирина.

В рамках проекта «Наследники Победителей» сотрудники телеканала «Звезда» рассказывают о родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне. Ранее историю своего деда и ветерана-участника Сталинградской битвы вспомнил и шеф-редактор телеканала «Звезда». Он рассказывал своему внуку о красной от крови Волге, черном от самолетов небе и спасении жизни благодаря счастливой случайности.