МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Правнучка ветерана рассказала об обереге, который подарили прадеду в Польше

В рамках проекта «Наследники Победителей» сотрудники телеканала «Звезда» рассказывают о родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне.
Ирина Егорова 2025-05-03 21:27:01
© Фото: Сергей Коршунов, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

До победы в Великой Отечественной войне остается шесть дней.  Телеканал «Звезда» продолжает обратный отсчет до юбилея - 80-й годовщины окончания ВОВ. В этот день ровно 80 лет назад, 3 мая 1945-го года советские войска и союзники продолжали наступление. 2-ой Белорусский фронт соединился с английскими войсками, взяв в плен 22 тысячи человек. 1-ый Белорусский фронт соединился с американцами на Эльбе.

О своих родственниках - участниках Великой Отечественной войны рассказывают сотрудники телеканала «Звезда» в рамках проекта «Наследники Победителей». Сегодня сотрудник информационной службы Ирина Пиманова рассказала истории своих прадедов.

«Мой прадед Павлов Дмитрий Ефимович в 1939 был отправлен на войну с Финляндией и этот путь он прошел. Впоследствии был отправлен в зенитную часть под Москвой. В 1941-ом году ушел на фронт. В 1942-ом пропал без вести под Смоленском. Мы о нем ничего не знаем», - рассказала она.

Второго прадеда, Потапова Якова Емельяновича, Ирине посчастливилось застать.

«Он не любил говорить о войне. Практически ничего не вспоминал. Был такой момент, проходя Польшу, местная жительница вложила ему в руку оберег, чтобы он позволил остаться прадеду в живых», - вспоминает Ирина.

Наша коллега вспоминает, что когда вся семья собиралась за столом и просила Якова Емельяновича рассказать о войне, он замолкал и по щеке его скатывалась слеза.

«Глядя на фотографии своих предков удивительно и трогательно понимать и видеть черты их лиц в своей бабушке, отце, в себе и даже в своем ребенке. Несомненно эти фотографии из поколения в поколение хранятся и переходят дальше. Каждое 9 мая мы вспоминаем о своих предках», - заключила Ирина.  

В рамках проекта «Наследники Победителей» сотрудники телеканала «Звезда» рассказывают о родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне. Ранее историю своего деда и ветерана-участника Сталинградской битвы вспомнил и шеф-редактор телеканала «Звезда». Он рассказывал своему внуку о красной от крови Волге, черном от самолетов небе и спасении жизни благодаря счастливой случайности.

#Польша #оберег #прадед #слезы #100 дней до победы #Наследники Победителей
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
2
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
3
Воентех
4
«Военная приемка» в Беларуси
5
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
6
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
7
Инженеры водной стихии
8
Рота БМПТ. Терминатор в бою
9
Патрон против дрона
10
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 