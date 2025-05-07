Врач рассказал о прививках, которые нужно делать независимо от сезона

Главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов рассказал, какие прививки нужно обязательно делать взрослым людям. В частности, он упомянул вакцинацию от гепатита, туберкулеза, столбняка, кори и других болезней.

Эксперт напомнил, что существуют два вида прививок - по эпидемическим показаниям и по национальному календарю. Первые делают тогда, когда человек живет на территории, где высок риск определенных заболеваний, либо при вспышках какого-либо заболевания, как это было в случае с коронавирусом. Второй же вид прививок - это вакцинация и ревакцинация, которая делается в определенном возрасте.

«В обязательном порядке вакцинация от вирусного гепатита В, туберкулеза, пневмококка, дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, кори, краснухи. Проводится и ревакцинация - то есть, если в детстве сделали прививку, после 18 лет нужна ревакцинация», - объяснил Осипов.

Специалист отметил, что самую первую вакцинацию от гепатита В младенцу делают в первые 24 часа его жизни, а от туберкулеза - на третий-седьмой день. Первую ревакцинацию от того же гепатита В проводят в течение месяца. В каком именно возрасте нужно ревакцинироваться, можно посмотреть в национальном календаре.



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