Доктор Скорпилева рассказала об опасной инфекции, которая быстро распространяется в РФ

Врач-иммунолог и кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева в разговоре со «Звездой» рассказала, какие управляемые инфекции сейчас наиболее опасны в России и мире, откуда они возникают в стране и с каким трудностями сталкиваются врачи при борьбе с опасными инфекциями.

Доктор перечислила список самых опасных и активных управляемых (тех, которые можно сдержать с помощью прививания населения) инфекций в мире. Так на первом месте оказалась корь, затем идут паротит (или свинка), краснуха, дифтерия и ветрянка. Врач отметила, что вспышки кори сейчас наблюдаются во всех регионах России, из-за чего система начала испытывать нехватки вакцин.

«Корь у нас в основном завозная: ее привезли из ближнего зарубежья. К сожалению, мы пока не можем с ней справится, так как граждане все прибывают, а лечение приходится проводить в очагах, где люди порой заболевают быстрее, чем выздоравливают», - признала Скорпилева.

Ученый отметила, что часть инфекций опасны серьезными осложнениями. Так паротит способен вызвать бесплодие у мужчин детородного возраста, а краснуха может стать причиной для аборта у беременных женщин.

«Если беременная женщина заболевает краснухой и раньше не прививалась, то на определенных сроках беременности ей предлагается сделать медицинский аборт, иначе ребенок родится с триадой патологий с вероятностью 100%», - заявила врач.

Проблему для врачей в борьбе с инфекциями нередко составляют антиваксеры, или же антипрививочники. Врач подчеркнула, что отказ от вакцинирования мешает формированию коллективного иммунитета, и сами антиваксеры также могут стать переносчиками инфекций.

«Антипрививочники представляют угрозу для себя и близких. Отказ от вакцинации может привести, в случае заболевания, к осложнениям, а в случае с некоторыми инфекциями - к летальному исходу», - подчеркнула Скорпилева.

Ранее в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области сообщили о введении ограничений на посещение детских садов из-за вспышки кори. Так на 21 день вход в детсады будет ограничиваться для детей, не имеющих прививки от инфекции и не болевших ею ранее.