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Часть летящих в Москву самолетов отправили на запасные аэродромы

Специалисты внимательно следят за обстановкой в аэропортах столицы.
Анастасия Бобылева 2025-05-06 21:03:02
© Фото: KC Alfred ZUMAPRESS.com Globallookpress

Некоторые летящие в Москву из Центральной России самолеты отправили на запасные аэродромы. Так как после этого они поздно прибудут в аэропорты, в которые направлялись изначально, их последующие рейсы тоже могут задержаться. Об этом предупредила Росавиация в своем телеграм-канале.

«В связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в районах временно закрытых аэропортов Центральной России есть уходы самолетов, выполняющих рейсы в аэропорты московского авиаузла, на запасные аэродромы», - говорится в сообщении.

Уточняется, что специалисты усилили мониторинг работы столичных аэропортов и авиакомпаний.

Ранее сообщалось, что аэропорты Казани и Нижнекамска ввели ограничения на работу. Воздушные гавани временно перестали отправлять и принимать новые рейсы.

#Москва #в стране и мире #аэропорты #росавиация
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