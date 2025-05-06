Часть летящих в Москву самолетов отправили на запасные аэродромы

Некоторые летящие в Москву из Центральной России самолеты отправили на запасные аэродромы. Так как после этого они поздно прибудут в аэропорты, в которые направлялись изначально, их последующие рейсы тоже могут задержаться. Об этом предупредила Росавиация в своем телеграм-канале.

«В связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в районах временно закрытых аэропортов Центральной России есть уходы самолетов, выполняющих рейсы в аэропорты московского авиаузла, на запасные аэродромы», - говорится в сообщении.

Уточняется, что специалисты усилили мониторинг работы столичных аэропортов и авиакомпаний.

Ранее сообщалось, что аэропорты Казани и Нижнекамска ввели ограничения на работу. Воздушные гавани временно перестали отправлять и принимать новые рейсы.