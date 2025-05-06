Эксперт рассказал, как россияне могут увеличить пенсию в два раза

Россияне могут увеличить размер своей пенсии, если выйдут на нее позже. Об этом сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

«Действующая пенсионная формула предполагает расчет страховой пенсии следующим образом: фиксированная выплата + число индивидуальных пенсионных коэффициентов (пенсионных баллов) * стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента (пенсионного балла)», - приводит его слова aif.ru.

Эксперт объяснил, что в таком случае, если отложить выход на пенсию, то и первое, и второе слагаемое кратно увеличатся. И вообще, по словам Балынина, чем позже гражданин обратится за назначением пенсии, тем больше она будет.

Например, если человек, набравший 133 пенсионных балла, вышел на пенсию в 2025 году, сразу, как только у него возникло такое право, он будет получать 28 284 рубля. Если же это право у него возникло год назад, но на заслуженный отдых он вышел только сейчас, сумма выплаты достигла бы 30 139 рублей. Если бы он подождал не год, а два, пенсия выросла бы до 32 259 рублей (на 14% больше). А если бы тот же человек, получив право выхода на пенсию, отложил бы это на пять лет, он бы получал 40 210 рублей, что на 42% выше исходной суммы.

Балынин добавил, что если гражданин не пользовался правом выхода на пенсию 10 лет, то размер выплаты достиг бы 63 749 рублей, то есть в 2,25 раза превысил бы изначальную сумму. Однако он предупредил, что учитываются только полные года отложенного выхода.

Также депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала aif.ru, кто в России получает максимальную пенсию. По ее словам, самые большие выплаты - у Героев России и Героев Труда, то есть у людей, которые совершили подвиг. На втором месте находятся военнослужащие. Депутат напомнила, что их пенсия на данный момент составляет около 43 тысяч рублей.

Ранее в Госдуме рассказали, как женщина может увеличить размер накопительной пенсии. Сделать это можно с помощью материнского капитала.