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В Госдуме рассказали о возможности увеличить пенсию с помощью маткапитала

Существуют и другие эффективные способы повысить размер выплат.
Сергей Лебедев 2025-05-05 18:18:07
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Россиянки могут увеличить размер накопительной пенсии при помощи материнского капитала. О такой возможности рассказал председатель комитета Государственной думы РФ по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

«Средства, переведенные в накопительную часть пенсии, инвестируются пенсионным фондом, что способствует увеличению будущих выплат», - отметил он в беседе с RT.

Депутат назвал еще несколько способов увеличить размер пенсии, которые доступны в том числе мужчинам. Среди них - выбор выгодного пенсионного фонда, докупка пенсионных баллов и использование возможностей срочной пенсионной выплаты.

Ранее член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре со «Звездой» перечислила условия, при которых россияне могут досрочно выйти на пенсию.

#в стране и мире #госдума #пенсия #маткапитал #выплата #накопления
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