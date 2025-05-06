Кандидат в президенты Польши растоптал и сжег флаг Евросоюза

Кандидат в президенты Польши и депутат Европейского парламента Гжегож Браун растоптал флаг ЕС в здании Министерства промышленности республики. Инцидент произошел после обсуждения вопроса о сокращении горнодобывающей отрасли. Об этом пишет Life.

«Это Польша, а не Брюссель! Мы не потерпим символов враждебных нам структур!» - выкрикнул политик.

Позже Браун устроил еще одну акцию с флагом. Он поджег символ Европейского союза прямо у входа в угольную шахту «Вуек».

Отметим, что политик давно известен своими выходками. Так, в декабре позапрошлого года он при помощи огнетушителя затушил ханукальную менору в здании польского сейма. После этого его лишили полугодовой депутатской премии и части заработной платы.