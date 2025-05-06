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Кандидат в президенты Польши растоптал и сжег флаг Евросоюза

Акцию устроил депутат Гжегож Браун.
Сергей Лебедев 2025-05-06 18:49:03
© Фото: GrzegorzBraun_, X © Видео: GrzegorzBraun_, X

Кандидат в президенты Польши и депутат Европейского парламента Гжегож Браун растоптал флаг ЕС в здании Министерства промышленности республики. Инцидент произошел после обсуждения вопроса о сокращении горнодобывающей отрасли. Об этом пишет Life.

«Это Польша, а не Брюссель! Мы не потерпим символов враждебных нам структур!» - выкрикнул политик.

Позже Браун устроил еще одну акцию с флагом. Он поджег символ Европейского союза прямо у входа в угольную шахту «Вуек».

Отметим, что политик давно известен своими выходками. Так, в декабре позапрошлого года он при помощи огнетушителя затушил ханукальную менору в здании польского сейма. После этого его лишили полугодовой депутатской премии и части заработной платы.

#в стране и мире #Польша #акция #флаг #Гжегож Браун #растоптал
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