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В Польше собрали $18 тысяч для депутата сейма, потушившего ханукальные свечи

Максим Крюков
08:23 14.12.2023
При этом платформа Zrzutka, на которой проводился сбор средств, заблокировала его, объяснив, что он «может привести к нарушению действующего в Польше законодательства».
В Польше собрали $18 тысяч для депутата сейма, потушившего ханукальные свечи
© Фото: Sebastian Napieraj, X
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В Польше в течение нескольких часов пользователи Интернета собрали более 73 тысяч злотых (около 18,3 тысячи долларов), чтобы погасить финансовое наказание депутата сейма Гжегожа Брауна, который во вторник, 12 декабря, потушил огнетушителем ханукальные свечи в коридоре парламента.

После инцидента мужчину выгнали из здания, лишили полугодовой депутатской премии, а также в течение трех месяцев у него будут вычитывать половину заработной платы. Сам он назвал зажжение ханукальных свечей сатанинским и заявил, что это не может происходить в польском сейме.

Организаторы сбора планировали собрать 50 тысяч злотых (около 12,5 тысячи долларов) за 3 месяца, однако 1883 доброжелателя перевыполнили норму за считанные часы.

Накануне вечером платформа Zrzutka, на которой проводился сбор средств, заблокировала его, объяснив, что он порождает риск нарушения правил платформы и «может с большой вероятностью привести к нарушению действующего в Польше законодательства».

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