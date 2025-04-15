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Цивилева: адаптивная одежда включена в список средств реабилитации раненых

Включение адаптивной одежды в список технических средств реабилитации произошло благодаря попечительскому совету фонда «Защитники Отечества».
2025-04-15 17:13:37
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Статс-секретарь - заместитель министра обороны России и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева заявила, что адаптивную одежду включили в список технических средств реабилитации ветеранов специальной военной операции. 

«На сегодняшнем заседании попечительский совет утвердил включение в этот перечень адаптивной одежды, которую теперь фонд сможет выдавать ветеранам с инвалидностью», - сказала Цивилева в ходе заседания попечительского совета фонда «Защитники Отечества». 

Подводя промежуточный итог, Анна Цивилева напомнила, что за два года работы фонд смог выстроить комплексную систему поддержки как ветеранов спецоперации, так и их близких. Фонд смог расширить свои полномочия - в их число вошла и функция доплаты в миллион рублей к уже полученной за тяжелое ранение выплате. 

Уточняется, что заседание прошло в административном центре Приволжского федерального округа сегодня, 15 апреля 2025 года. 

Ранее сообщалось, что Цивилева проверила оказание медпомощи ветеранам специальной военной операции в госпитале в Нижнем Новгороде. Она встретилась с ранеными военнослужащими. Те поделились планами на будущее.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#ранения #Тяжелораненые #Анна Цивилева #Адаптивная одежда #Средства реабилитации
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