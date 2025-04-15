Цивилева: адаптивная одежда включена в список средств реабилитации раненых

Статс-секретарь - заместитель министра обороны России и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева заявила, что адаптивную одежду включили в список технических средств реабилитации ветеранов специальной военной операции.

«На сегодняшнем заседании попечительский совет утвердил включение в этот перечень адаптивной одежды, которую теперь фонд сможет выдавать ветеранам с инвалидностью», - сказала Цивилева в ходе заседания попечительского совета фонда «Защитники Отечества».

Подводя промежуточный итог, Анна Цивилева напомнила, что за два года работы фонд смог выстроить комплексную систему поддержки как ветеранов спецоперации, так и их близких. Фонд смог расширить свои полномочия - в их число вошла и функция доплаты в миллион рублей к уже полученной за тяжелое ранение выплате.

Уточняется, что заседание прошло в административном центре Приволжского федерального округа сегодня, 15 апреля 2025 года.

Ранее сообщалось, что Цивилева проверила оказание медпомощи ветеранам специальной военной операции в госпитале в Нижнем Новгороде. Она встретилась с ранеными военнослужащими. Те поделились планами на будущее.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.