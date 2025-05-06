Собянин: сбиты два беспилотника, летевших на Москву

Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву», - говорится в сообщении.

Уточняется, что к месту падения обломков прибыли специалисты экстренных служб и начали работу.

Еще пять дронов ВСУ уничтожили на подлете к Москве сегодня ночью. Один из них упал на Каширском шоссе, к месту происшествия сразу подъехали специалисты.