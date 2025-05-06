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Собянин: сбиты два беспилотника, летевших на Москву

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков БПЛА.
Анастасия Бобылева 2025-05-06 18:02:45
© Фото: Минобороны России

Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву», - говорится в сообщении.

Уточняется, что к месту падения обломков прибыли специалисты экстренных служб и начали работу.

Еще пять дронов ВСУ уничтожили на подлете к Москве сегодня ночью. Один из них упал на Каширском шоссе, к месту происшествия сразу подъехали специалисты.

#Москва #пво #бпла #Сергей Собянин #Беспилотники ВСУ
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