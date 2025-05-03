Путин поговорил по телефону с президентом Узбекистана

Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры РФ и Узбекистана обсудили вопросы двусторонней повестки дня, включая практические шаги по углублению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.

«В частности, отмечено результативное проведение совместно с российской стороной в Ташкенте 28–30 апреля пятой Международной промышленной выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия"», - говорится в сообщении.

Мирзиеев подтвердил, что приедет в Москву на мероприятия, посвященные празднованию 80-летия Победы. Лидеры государств подчеркнули особое значение этой даты для народов двух стран.

Торжества в честь 80-летия Великой Победы посетят около двух десятков лидеров государств и глав правительств. Среди них руководители Китая, Бразилии и стран СНГ. Также для участия в праздничном Параде Победы приглашены военные из 19 стран.