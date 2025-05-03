МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин поговорил по телефону с президентом Узбекистана

В ходе разговора Мирзиеев подтвердил, что приедет в Москву на мероприятия в честь 80-летия Победы.
Ирина Егорова 2025-05-03 20:38:37
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press, Global Look Press

Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры РФ и Узбекистана обсудили вопросы двусторонней повестки дня, включая практические шаги по углублению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.

«В частности, отмечено результативное проведение совместно с российской стороной в Ташкенте 28–30 апреля пятой Международной промышленной выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия"», - говорится в сообщении.

Мирзиеев подтвердил, что приедет в Москву на мероприятия, посвященные празднованию 80-летия Победы. Лидеры государств подчеркнули особое значение этой даты для народов двух стран.

Торжества в честь 80-летия Великой Победы посетят около двух десятков лидеров государств и глав правительств. Среди них руководители Китая, Бразилии и стран СНГ. Также для участия в праздничном Параде Победы приглашены военные из 19 стран.

#парад #Россия #Владимир Путин #Узбекистан #телефонные переговоры #Шавкат Мирзиеев
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
2
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
3
Воентех
4
«Военная приемка» в Беларуси
5
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
6
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
7
Инженеры водной стихии
8
Рота БМПТ. Терминатор в бою
9
Патрон против дрона
10
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 