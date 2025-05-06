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Мерца со второй попытки избрали канцлером Германии

За кандидатуру лидера ХДС проголосовали 325 депутатов.
Сергей Лебедев 2025-05-06 17:21:09
© Фото: Kay Nietfeld, dpa, Global Look Press

Лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца со второй попытки избрали новым канцлером Германии. Об этом сообщает Bild.

По данным издания, за кандидатуру политика проголосовали 325 депутатов бундестага. Против выступили 289. Еще один человек воздержался.

Уже завтра Фридрих Мерц приступит к исполнению обязанностей главы правительства.

Напомним, в первом туре депутаты не смогли утвердить кандидатуру лидера ХДС на пост канцлера. Ему не хватило шести голосов до необходимого большинства.

#Германия #ФРГ #Бундестаг #канцлер #Фридрих Мерц
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