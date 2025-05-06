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Захарова: Зеленский глумится над ветеранами, которые хотят праздновать 9 Мая

По словам официального представителя МИД РФ, у главы киевского режима «не осталось ничего святого», он даже «надругался» над памятью своего деда.
Анастасия Бобылева 2025-05-06 17:10:18
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Владимир Зеленский «надругался» над памятью своего деда, а теперь издевается над ветеранами, которые намерены отметить День Победы и принять участие в мероприятиях по случаю праздника. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что дед главы киевского режима Семен Зеленский прошел Великую Отечественную войну и стал кавалером двух орденов Красной Звезды.

«Для Зеленского, как мы уже знаем, не осталось ничего святого. Глава киевского режима теперь издевается над ветеранами, которые дожили до 80-летия Победы и которые решительно намерены принять участие в праздничных мероприятиях 9 Мая», - сказала она на брифинге.

По словам Захаровой, Зеленский сначала угрожал участникам Парада Победы в Москве, а затем, когда понял, что «сел в кровавую лужу», попытался переложить ответственность за возможные провокации на Россию. При этом, подчеркнула дипломат, украинские власти обычно даже не отрицают своей ответственности за обстрелы гражданской инфраструктуры и другие террористические акты.

Ранее Захарова также прокомментировала слова Зеленского о том, что он «не гарантирует безопасность на 9 Мая на территории России». Она подчеркнула, что эти слова являются прямой угрозой иностранным лидерам, которые приедут на парад в Москву.

#в стране и мире #ветераны #Мария Захарова #МИД РФ #Владимир Зеленский
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