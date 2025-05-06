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Reuters: Хегсет без ведома Трампа приостанавливал поставки оружия Киеву

Возникшая неопределенность вызвала хаос в Вашингтоне.
Сергей Лебедев 2025-05-06 16:57:00
© Фото: CNP, AdMedia, Globallookpress

Американский министр обороны Пит Хегсет примерно через неделю после инаугурации Дональда Трампа приказал приостановить поставки вооружения на Украину. При этом сам президент США и высокопоставленные чиновники, отвечающие за национальную безопасность, якобы про это не были в курсе. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

По данным агентства, возникшая неопределенность вызвала хаос в Вашингтоне.

«В считаные часы посыпались отчаянные вопросы от украинцев и от официальных лиц в Польше, где координировались поставки... Главные должностные лица национальной безопасности в Белом доме, Пентагоне и Госдепартаменте не смогли дать ответы», - сказано в публикации.

В Белом доме в ответ на запрос агентства пояснили, что Пит Хегсет якобы выполнял директиву Дональда Трампа. Однако в администрации президента не пояснили, почему о приостановке поставок оружия не знали чиновники, отвечающие за нацбезопасность.

Напомним, официально США приостанавливали военную помощь Украине. Но это было после перепалки Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме.

#в стране и мире #оружие #Украина #Дональд Трамп #Пентагон #поставки #Пит Хегсет
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