Reuters: Хегсет без ведома Трампа приостанавливал поставки оружия Киеву

Американский министр обороны Пит Хегсет примерно через неделю после инаугурации Дональда Трампа приказал приостановить поставки вооружения на Украину. При этом сам президент США и высокопоставленные чиновники, отвечающие за национальную безопасность, якобы про это не были в курсе. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

По данным агентства, возникшая неопределенность вызвала хаос в Вашингтоне.

«В считаные часы посыпались отчаянные вопросы от украинцев и от официальных лиц в Польше, где координировались поставки... Главные должностные лица национальной безопасности в Белом доме, Пентагоне и Госдепартаменте не смогли дать ответы», - сказано в публикации.

В Белом доме в ответ на запрос агентства пояснили, что Пит Хегсет якобы выполнял директиву Дональда Трампа. Однако в администрации президента не пояснили, почему о приостановке поставок оружия не знали чиновники, отвечающие за нацбезопасность.

Напомним, официально США приостанавливали военную помощь Украине. Но это было после перепалки Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме.