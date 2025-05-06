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Песков: в День Победы в Кремле пройдет прием глав иностранных делегаций

Подробности предстоящего приема Дмитрий Песков не приводил.
Глеб Владовский 2025-05-06 13:40:17
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Globallookpress

В Кремле по случаю 80-летия Дня Победы проведут прием глав иностранных делегаций. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В Большом Кремлевском дворце прием в честь глав иностранных делегаций и почетных гостей по случаю празднования 80-летия Победы запланирован», - сообщил он журналистам.

Официальный представитель Кремля отметил, что все подробные детали предоставит помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Напомним, 9 Мая в российскую столицу прибудут лидеры примерно 20 государств мира. В частности, в Москве ожидают сербского президента Александра Вучича, главу КНР Си Цзиньпина и других.

#Россия #в стране и мире #Кремль #Дмитрий Песков #прием делегаций
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