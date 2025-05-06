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Эксперт объяснил провал Мерца его позицией по Украине

Даже депутаты из коалиционной СДПГ воспринимают Мерца как угрозу для Германии.
Сергей Лебедев 2025-05-06 15:21:48
© Фото: Sebastian Gollnow, dpa, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Многие депутаты бундестага воспринимают Фридриха Мерца и его инициативы, направленные на эскалацию украинского конфликта, как угрозу для Германии. Именно это могло помешать его избранию на пост канцлера ФРГ. Такое мнение в беседе со «Звездой» выразил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

«У коалиции ХДС/ХСС и СДПГ есть голоса, необходимые для избрания. Однако несколько голосов не хватило. Это говорит о том, что многие депутаты в СДПГ очень негативно относятся к кандидатуре Фридриха Мерца и рассматривают его как в какой-то степени даже угрозу для Германии, учитывая те инициативы, которые направлены на эскалацию ситуации на Украине», - отметил эксперт.

Собеседник подчеркнул, что неизбрание канцлера в первом туре является беспрецедентным событием для ФРГ. Раньше такого не было.

«Фридрих Мерц не просто так намерен отказаться от второго тура. Скорее всего, будет предпринята попытка начать эту процедуру заново, потому что избрание в первом туре является с точки зрения немецкой политической культуры необходимым неписаным правилом для того, чтобы изначально укрепиться на посту канцлера», - добавил Семибратов.

Напомним, глава альянса Христианско-демократического союза и Христианского социального союза (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц не смог набрать абсолютное большинство голосов депутатов бундестага, чтобы стать канцлером Германии. Ожидается, что второй тур голосования состоится уже сегодня, в 16.15 по московскому времени.

#Выборы #Германия #депутаты #ФРГ #Бундестаг #Фридрих Мерц #наш эксклюзив #первый тур
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