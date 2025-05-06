Аллерголог заявила о чрезмерном уровне пыльцы березы в Москве

В Москве в этом году количество выделяемой березами пыльцы многократно превышает норму. Об этом рассказала RT иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

«Есть обильное цветение, есть среднее, и вот в некоторые годы возникает такая ситуация, когда пыльца растений многократно превышает норму. В этот раз такой год», - приводит ее слова телеканал.

Специалист подчеркнула, что чем сильнее концентрация пыльцы в воздухе, тем тяжелее проходит обострение у чувствительных к ней людей.

Ранее врач-терапевт Мария Беляева в беседе со «Звездой» предупредила об обострении ряда заболеваний весной.