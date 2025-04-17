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Россиян предупредили об обострении ряда заболеваний весной

В первую очередь обострится аллергия, а за ней - неврологические заболевания и болезни сердечно-сосудистой системы.
Виктория Бокий 2025-04-17 09:24:34
© Фото: IMAGO, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

С приходом весны в первую очередь обостряются аллергические реакции, причем и у тех, кто склонен к аллергии, и у тех, кто нет. Об этом в разговоре со «Звездой» предупредила врач-терапевт Мария Беляева.

По ее словам, при сильной реакции организма на цветение и пыльцу необходимо всегда иметь под рукой антигистаминные средства - таблетки от аллергии.

Кроме того, из-за перепадов и атмосферного давления, и погоды могут обостриться неврологические заболевания и болезни сердечно-сосудистой системы.

«Нужно быть осторожными. При каких-либо симптомах желательно вовремя обращаться к врачу и не пропускать прием препаратов», - подчеркнула врач.

Также собеседница телеканала отметила, что с приходом нового сезона нужно следить за давлением, поддерживать его в норме.

Ранее в разговоре со «Звездой» аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал о способах борьбы с внезапно начавшейся аллергией, когда нужных таблеток под рукой нет.

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