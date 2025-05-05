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СБ ООН проведет заседание из-за напряженности между Индией и Пакистаном

Постпред Пакистана выступит с заявлением для журналистов после проведения закрытого заседания СБ ООН.
Марина Крижановская 2025-05-05 01:30:07
© Фото: Lev RadinKeystone Press Agency Global Look Press

В понедельник, 5 мая, состоится заседание Совета Безопасности ООН, на котором рассмотрят эскалацию конфликта между Индией и Пакистаном.

Как сообщил источник ТАСС, консультации пройдут в закрытом режиме. Запрос на проведение заседания направил Пакистан.

В постоянном представительстве исламской республики добавили, что после мероприятия постпред Асим Ифтихар Ахмад выступит с заявлением для СМИ.

«Пакистан официально запросил проведение экстренных закрытых консультаций в Совете Безопасности ООН», - заявили в пакистанской миссии при ООН.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о готовности российской стороны содействовать урегулированию ситуации между Индией и Пакистаном в случае обоюдного на то желания Исламабада и Нью-Дели.

#Индия #Пакистан #конфликт #Совбез ООН
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