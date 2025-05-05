СБ ООН проведет заседание из-за напряженности между Индией и Пакистаном

В понедельник, 5 мая, состоится заседание Совета Безопасности ООН, на котором рассмотрят эскалацию конфликта между Индией и Пакистаном.

Как сообщил источник ТАСС, консультации пройдут в закрытом режиме. Запрос на проведение заседания направил Пакистан.

В постоянном представительстве исламской республики добавили, что после мероприятия постпред Асим Ифтихар Ахмад выступит с заявлением для СМИ.

«Пакистан официально запросил проведение экстренных закрытых консультаций в Совете Безопасности ООН», - заявили в пакистанской миссии при ООН.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о готовности российской стороны содействовать урегулированию ситуации между Индией и Пакистаном в случае обоюдного на то желания Исламабада и Нью-Дели.