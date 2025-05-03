Российские военнослужащие группировки «Север» уничтожили украинскую БМП Bradley американского производства с боевиками ВСУ в Сумской области. Бойцы ВС РФ использовали барражирующий боеприпас «Ланцет» для удара по машине, которую спрятали в лесистой местности.

Вражеский объект обнаружила воздушная разведка одного из подразделений группировки войск «Север» и точным ударом поразила его. Кадры работы бойцов опубликовало Минобороны РФ.

«Объективный контроль уничтожения БМП боевиков ВСУ осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее российские десантники уничтожили «Ланцетом» обнаруженную с помощью Zala гаубицу ВСУ в Запорожской области.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.