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«Ланцет» точным ударом сжег Bradley ВСУ в Сумской области

Вражеский объект обнаружила воздушная разведка одного из подразделений группировки войск «Север».
2025-05-03 16:29:05
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военнослужащие группировки «Север» уничтожили украинскую БМП Bradley американского производства с боевиками ВСУ в Сумской области. Бойцы ВС РФ использовали барражирующий боеприпас «Ланцет» для удара по машине, которую спрятали в лесистой местности.

Вражеский объект обнаружила воздушная разведка одного из подразделений группировки войск «Север» и точным ударом поразила его. Кадры работы бойцов опубликовало Минобороны РФ.

«Объективный контроль уничтожения БМП боевиков ВСУ осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее российские десантники уничтожили «Ланцетом» обнаруженную с помощью Zala гаубицу ВСУ в Запорожской области. 

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.

#боевики #ВСУ #спецоперация #сумская область #ланцет #Bradley
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