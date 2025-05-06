МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Еще одно тело нашли под завалами дома на юго-западе Москвы

Точную причину взрыва, приведшую к возгоранию, установят следователи.
Глеб Владовский 2025-05-06 10:08:04
© Фото: ТРК «Звезда»

Еще одно тело обнаружили под завалами пострадавшего от пожара жилого дома на юго-западе Москвы. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на источники. Официального подтверждения этой информации пока нет.

«В 01:30 под завалами нашли тело женщины», - рассказал собеседник телеканала.

Ранее сообщалось о трех погибших в результате пожара, вспыхнувшего 4 мая в многоэтажке на улице Генерала Тюленева. По данным источника, жертвы проживали в одной квартире. Точную причину взрыва, приведшую к возгоранию, установят следователи.

Напомним, 5 мая «Звезда» опубликовала кадры изнутри пострадавшего от происшествия жилого дома.

Обновлено в 10:16: в правоохранительных органах «Звезде» сообщили, что информация о четвертой погибшей недостоверна. Всего погибли три человека.

#Москва #в стране и мире #пожар #Юго-запад
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
2
Вьетнам. Оружие Победы
3
Северный десант
4
Высшая школа ПВО
5
Фрегаты 11356. Россия/Индия
6
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
7
Броневики СВО. Часть 1
8
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
9
Ми-8. Полет в Магадан
10
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 