Еще одно тело нашли под завалами дома на юго-западе Москвы

Еще одно тело обнаружили под завалами пострадавшего от пожара жилого дома на юго-западе Москвы. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на источники. Официального подтверждения этой информации пока нет.

«В 01:30 под завалами нашли тело женщины», - рассказал собеседник телеканала.

Ранее сообщалось о трех погибших в результате пожара, вспыхнувшего 4 мая в многоэтажке на улице Генерала Тюленева. По данным источника, жертвы проживали в одной квартире. Точную причину взрыва, приведшую к возгоранию, установят следователи.

Напомним, 5 мая «Звезда» опубликовала кадры изнутри пострадавшего от происшествия жилого дома.

Обновлено в 10:16: в правоохранительных органах «Звезде» сообщили, что информация о четвертой погибшей недостоверна. Всего погибли три человека.