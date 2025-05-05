Появились кадры изнутри пострадавшего от взрыва газа дома в Москве

Появились кадры изнутри пострадавшего от пожара на юго-западе Москвы жилого дома. Видеозапись оказалась в распоряжении корреспондента «Звезды».

На кадрах можно увидеть, что в результате вспыхнувшего пожара на верхних этажах жилого дома пострадала лестничная площадка. Взрыв газа также вывел из строя лифт.

Кроме того, ударной волной разрушена стена одной из квартир, а также частично крыша.

Напомним, возгорание в доме на улице Генерала Тюленева произошло в воскресенье, 4 мая, в результате взрыва газа. Погибли три человека, пострадали свыше 10 человек, среди них - двое детей.