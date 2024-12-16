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Расчеты «Тюльпанов» группировки «Восток» ударили по позициям ВСУ

Поражение целей велось с неподготовленных огневых позиций по координатам разведки.
2024-12-16 13:01:10
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Самоходные 240-миллиметровые минометы «Тюльпан» группировки войск «Восток» нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Расчеты «Тюльпанов» специализируются на уничтожении капитальных сооружений, укреплений противника и бронетехники. Благодаря калибру и особенностям баллистики боеприпасы способны пробивать бетонные конструкции толщиной до трех метров.

«В основном работаем по укреплениям и зданиям снарядами калибра 240 миллиметров. На один выезд - минимум четыре снаряда», - рассказал военнослужащий с позывным Кондитер.

В описании к видео сказано, что «Тюльпаны» позволяют уничтожать объекты ВСУ на значительном удалении от линии соприкосновения. Благодаря работе наших расчетов противник несет тяжелые потери в личном составе. Поражение целей ведется с неподготовленных огневых позиций по координатам разведки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #миномет #ВСУ #тюльпан #МО РФ
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