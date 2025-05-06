Информацию о четвертой погибшей при взрыве на юго-западе Москвы опровергли

Информация о четвертой погибшей в результате пожара после взрыва в жилом доме на юго-западе Москвы недостоверна. Об этом сообщил «Звезде» источник в правоохранительных органах.

«Трое», - ответил собеседник телеканала на вопрос о новой жертве.

Ранее сообщалось об обнаружении под завалами многоэтажки еще одного тела. Как выяснилось, погибшая женщина входит в число тех жертв взрыва, о которых было известно ранее.

Напомним, 4 мая в многоэтажке на улице Генерала Тюленева, предварительно, произошел взрыв газа, приведший к возгоранию. В результате трагедии погибли три человека. «Звезда» опубликовала кадры изнутри пострадавшего от происшествия жилого дома.