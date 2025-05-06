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Шойгу заявил о заметных проявлениях фашизма в Прибалтике

Секретарь Совбеза РФ назвал ущербной память политических элит некоторых государств бывшего Советского Союза и отметил, что на Украине цинично и откровенно возродился фашизм.
Марина Крижановская 2025-05-06 00:54:07
© Фото: Kremlin Pool via Global Look Press

На Украине возродился фашизм, вполне откровенно и цинично, при этом он начал проявляться и в прибалтийских государствах - Эстонии, Латвии, Литве. Об этом заявил в своей статье секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Он написал, что там народными героями начинают считать тех, кто в годы Великой Отечественной войны был причастен к гибели своих соотечественников.

«Однако современная действительность показывает, насколько ущербна память у политических элит ряда государств, некогда входивших в состав Советского Союза. Откровенно и цинично возродился фашизм на Украине. Его проявления стали заметны в Прибалтике», - написал Шойгу в материале для «Российской газеты».

Он также затронул тему вступления Украины в Североатлантический альянс. По его мнению, хотя она сейчас и не обсуждается так активно, как прежде, после того, как Дональд Трамп стал президентом США, однако от нее не отказались «глобалистские леволиберальные элиты Запада».

«Она отражает мечту воевавших на стороне нацистской Германии сил об очередном реванше в недалекой перспективе», - резюмировал Шойгу.

В начале этого года посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что глобальный Запад создал «дипломатическую крышу» для развития неонацизма. Одним из явных проявлений этого стало приглашение в ООН боевиков националистических батальонов. Это стало подтверждением того, что в этих странах имеются ростки неонацизма, рассказал он в беседе со «Звездой».

#в стране и мире #СССР #ВОВ #Сергей Шойгу #Украина #фашизм #Запад #80-летие победы в Великой Отечественной войне
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