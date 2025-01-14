Западные страны считают для себя возможным заново возрождать фашизм или неонацизм, приглашая на неформальное заседание Совета Безопасности ООН по «формуле Аррии» по украинской тематике боевика «Азова»* (признан террористической организацией, запрещенной в России) в качестве докладчика. Об этом рассказал в беседе со «Звездой» посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«То, что они их тащат и вытаскивают наружу, это говорит лишь о том, что они считают это приемлемым. Они считают для себя возможным заново возрождать фашизм или неонацизм. И они не сделали, не вынесли какие-либо уроки из опыта Второй мировой войны, из миллиона людей, которые были уничтожены благодаря усилиям тех правительств, которые исповедовали нацистские взгляды», - рассказал Мирошник.

Он уточнил, что речь идет о тех странах, которые в свое время поплатились за присутствие или за участие в нацистских организациях и их правительство было неонацистским. Это, в частности, Германия, Италия, Румыния, отметил посол. По его словам, они создают определенную «дипломатическую крышу» для продолжения и развития неонацизма.

«Это очень опасная тенденция, и то, что они притаскивают откровенных неонацистов, это лишь подтверждение, что это совершенно не случайно, и что в этих странах имеются ростки неонацизма, и они имеют шансы прихода к власти в представлении уже как официальной позиции этих стран», - объяснил дипломат.

Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Британия пригласила боевика националистического батальона «Азов»* на заседание Совета Безопасности. Дипломат заявил, что прошедшее мероприятие во всемирной организации было запланировано как антироссийское.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.