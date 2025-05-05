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Число погибших в пожаре на юго-западе Москвы выросло до трех человек

Ранее сообщалось о свыше 10 пострадавших в результате инцидента.
Глеб Владовский 2025-05-05 09:53:13
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Число погибших в результате пожара в квартире на юго-западе Москвы выросло до трех человек. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«После тушения были обнаружены тела трех человек», - цитирует слова собеседника РИА Новости.

Напомним, возгорание произошло в воскресенье, 4 мая, в результате взрыва газа. Сообщалось, что пострадали свыше 10 человек, среди них - двое детей. Кроме того, между этажами рухнули перекрытия. Жителей пострадавшего от пожара девятиэтажного дома разместили в здании школы №1532.

#Москва #пожар #пострадавшие #Взрыв газа
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