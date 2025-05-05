В ПВР разместили 25 человек после пожара в доме на юго-западе Москвы

Жителей пострадавшего от пожара девятиэтажного дома, расположенного на улице Генерала Тюленева на юго-западе столицы, разместили в здании школы №1532.

В общей сложности там находится примерно 25 человек. Об этом сообщила заместитель префекта по вопросам торговли и услуг префектуры ЮЗАО Зиля Хубаева.

По ее словам, среди эвакуированных находится семь детей. Все они зарегистрированы в организованном пункте временного размещения (ПВР). Ожидалось, что в нем разместят 100-120 человек.

Напомним, инцидент произошел вечером 4 мая, предварительно, из-за взрыва газа, после которого начался пожар. Погибли два человека. Еще более десятка пострадавших. Также между этажами рухнули перекрытия.