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В ПВР разместили 25 человек после пожара в доме на юго-западе Москвы

В префектуре ЮЗАО ожидали, что количество эвакуированных из-за пожара достигнет примерно 100-120 человек.
Дарина Криц 2025-05-05 01:58:47
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Жителей пострадавшего от пожара девятиэтажного дома, расположенного на улице Генерала Тюленева на юго-западе столицы, разместили в здании школы №1532.

В общей сложности там находится примерно 25 человек. Об этом сообщила заместитель префекта по вопросам торговли и услуг префектуры ЮЗАО Зиля Хубаева.

По ее словам, среди эвакуированных находится семь детей. Все они зарегистрированы в организованном пункте временного размещения (ПВР). Ожидалось, что в нем разместят 100-120 человек.

Напомним, инцидент произошел вечером 4 мая, предварительно, из-за взрыва газа, после которого начался пожар. Погибли два человека. Еще более десятка пострадавших. Также между этажами рухнули перекрытия.

#Москва #пожар #эвакуация #ПВР
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