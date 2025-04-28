Россиянам объяснили правила оплаты труда в майские праздники

Выход на работу в выходные и праздничные майские дни должен оплачиваться минимум в двойном размере. Об этом россиянам напомнил юрист Артем Давыдовский.

«Ничего нового не придумано, все в соответствии со статьей 153 ТК РФ. Эта статья подразумевает оплату за то, что вы выходите в выходные или праздничные дни, не менее чем в двойном размере. Или предоставляется дополнительный отгул - сутки отдыха», - рассказал в беседе со «Звездой» Давыдовский.

При этом сотрудник вправе отказаться от двойной оплаты и может договориться с работодателем о более существенном денежном вознаграждении за работу в праздничные дни.

«То есть оплата может быть и в тройном размере, и в четверном. Но статья 153 ТК РФ предусматривает, что не менее чем двойной размер оплаты труда. Полуторная ставка не подойдет. Все должны понимать, что двойной размер - это минимум, который должен быть оплачен за то, что вы выходите на работу в выходные или праздничные дни», - отметил юрист.

На минувшей неделе депутат Госдумы РФ Алексей Говорин напомнил россиянам о трехдневных рабочих неделях благодаря майским праздникам, разбитым на два крупных блока.

Первый - с 1 по 4 мая, где на четверг выпадает Праздник Весны и Труда, а пятница стала нерабочей за счет переноса выходного с января. Второй - с 8 по 11 мая, где 9 мая, День Победы, выпадает на пятницу. Восьмое мая стал нерабочим днем после того, как выходной перенесли с 23 февраля, уточнил депутат.