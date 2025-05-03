МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ПВО за два часа сбила четыре дрона ВСУ над Мурманской областью

Киевский режим попытался атаковать также территорию Белгородской области.
2025-05-03 22:37:12
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Вечером 3 мая средства противовоздушной обороны России уничтожили четыре беспилотника, которыми киевский режим попытался атаковать территорию Мурманской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Первая атака была отражена с 19.10 до 19.50 - силы ПВО сбили три украинских дрона, в 21.15 оборонное ведомство сообщило о еще одном сбитом БПЛА самолетного типа.

Также около 21.15 еще один дрон российские военнослужащие уничтожили в небе над Белгородской областью.

За несколько часов до этого дежурными огневыми средствами Черноморского флота были уничтожены два вражеских безэкипажных катера в Черном море. Их обнаружили с 16.40 до 18.15.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов. 

#Минобороны #дрон #Мурманская область #ВСУ #средства пво
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
2
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
3
Воентех
4
«Военная приемка» в Беларуси
5
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
6
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
7
Инженеры водной стихии
8
Рота БМПТ. Терминатор в бою
9
Патрон против дрона
10
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 