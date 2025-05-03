ПВО за два часа сбила четыре дрона ВСУ над Мурманской областью

Вечером 3 мая средства противовоздушной обороны России уничтожили четыре беспилотника, которыми киевский режим попытался атаковать территорию Мурманской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Первая атака была отражена с 19.10 до 19.50 - силы ПВО сбили три украинских дрона, в 21.15 оборонное ведомство сообщило о еще одном сбитом БПЛА самолетного типа.

Также около 21.15 еще один дрон российские военнослужащие уничтожили в небе над Белгородской областью.

За несколько часов до этого дежурными огневыми средствами Черноморского флота были уничтожены два вражеских безэкипажных катера в Черном море. Их обнаружили с 16.40 до 18.15.

