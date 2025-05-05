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Посол РФ заявил о последствиях для Токио при участии в авантюрах Киева

Дипломат Ноздрев напомнил, что Япония планировала передавать украинским спецслужбам разведданные со своих спутников.
Глеб Владовский 2025-05-05 06:18:56
© Фото: Rodrigo Reyes Marin, AFLO, Globallookpress

Токио ждут последствия, если местные власти примут участие в авантюрах Украины. Такое заявление сделал посол РФ в Японии Николай Ноздрев.

По словам дипломата, японские власти продолжают вести недружественную политику в адрес Москвы. В качестве примера он привел заявление о присоединении Токио к работе Центра НАТО по содействию в сфере безопасности для Украины.

«Отметили и репортажи СМИ о планирующейся передаче украинским спецслужбам разведданных с японских спутников. В таком контексте последовательно публично предупреждаем Токио, что подключение к авантюрам и преступлениям киевского режима будет иметь для него долгосрочные и весьма чувствительные последствия», - приводит его слова РИА Новости.

Ноздрев также отметил, что в российско-японских отношениях наблюдается деградация. Он также отметил, что ответственность за спад дипотношений лежит на Токио.

Напомним, 8 апреля в Японии заявили о готовности подписать мирный договор с Россией. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что у Москвы контактов с Токио по этому вопросу в настоящее время нет.

#Россия #Япония #Последствия #Посол РФ #Киевский режим
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