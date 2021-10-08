Личные вещи Аль Капоне выставили на продажу в США

Внуки одного из самых известных гангстеров Аль Капоне, чье имя внушало страх не только жителям Чикаго, но и всей Америки, решили расстаться с уникальной коллекцией. На аукцион выставлены 174 лота. Среди них довольно много оружия, включая любимый пистолет бандита – «Кольт» 45 калибра, который уже оценили в 150 тысяч долларов.

Также семья продает ювелирные украшения криминального авторитета, например платиновые часы с бриллиантами, ножи с драгоценными камнями и другие предметы, включая мебель.

Впрочем, по словам родственников Аль Капоне, их цель вовсе не заработать на имени, а придать человечности образу знаменитого гангстера. Они уверены, что самым ценным лотом станет письмо мафиози своему сыну Сонни, которое он написал в тюрьме Алькатрас.