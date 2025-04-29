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Приходько: 16 человек ранены в Горловке, среди них годовалый ребенок

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Ирина Егорова 2025-04-29 18:28:56
© Фото: lisenko1972, Telegram © Видео: Prikhodko1970, Telegram

Число пострадавших при обстреле Горловки украинскими боевиками увеличилось до 16, среди них годовалый ребенок, сообщил мэр города Иван Приходько.

«Один из пострадавших в тяжелом состоянии», - уточнил градоначальник.

Информации о погибших нет. Удар националистов пришелся по центру города, на кадрах, снятых очевидцами, видны разрушенные здания и выбитые стекла. 

Украинские военные регулярно атакуют пассажирские автобусы, пожарную часть, больницы, рынок и другие гражданские объекты в Горловке.

#ВСУ #Горловка #атака #иван приходько
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