Приходько: 16 человек ранены в Горловке, среди них годовалый ребенок

Число пострадавших при обстреле Горловки украинскими боевиками увеличилось до 16, среди них годовалый ребенок, сообщил мэр города Иван Приходько.

«Один из пострадавших в тяжелом состоянии», - уточнил градоначальник.

Информации о погибших нет. Удар националистов пришелся по центру города, на кадрах, снятых очевидцами, видны разрушенные здания и выбитые стекла.

Украинские военные регулярно атакуют пассажирские автобусы, пожарную часть, больницы, рынок и другие гражданские объекты в Горловке.