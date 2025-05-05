Свобода высокой ценой: как в Словакии чтят подвиг красноармейцев

Ровно 80 лет назад 5 мая 1945 года Красная армия завершила Братиславско-Брновскую наступательную операцию и полностью освободила Словакию от немецко-фашистских захватчиков. Спустя много лет в стране помнят и чтят подвиг советских солдат.

Так, в селе Илия по инициативе и на средства местных жителей восстановили плиту братской могилы красноармейцев. На торжественное открытие пригласили российского посла Игоря Братчикова.

В населенном пункте живет 96-летний словацкий партизан Владимир Стрмень. Встреча с советскими солдатами ему запомнилась на всю жизнь.

«На парашютах десантировались в наших горах. Среди них были командиры партизанских групп - Асмолов и Егоров. Наше подразделение перешло в русское подразделение "Мститель", которое возглавлял майор Морозов. Нашей задачей было блокировать движение немцев между городами Ружомберок и Банска-Быстрица. Мы взрывали мосты, делали засеки, каждый второй день устраивали вылазки. Немцы захватывали холмы и горы, где устраивали наблюдательные пункты. Оттуда немецкий офицер дал приказ выстрелить по месту, где предполагал, что мы ведем атаку. У нас было очень много погибших и раненных. Все взрывалось вокруг. Я помню, как командующий второго взвода кричал: "ребята, атакуйте их". И в эту секунду упал снаряд и разорвал его. Еще один советский солдат прыгнул на мину, ему оторвало ноги. Это были бесстрашные люди, которые не отступали», - вспоминает ветеран.

Партизану по поручения российского президента Владимира Путина юбилейную медаль Победы вручил посол РФ Игорь Братчиков. Награды удостоился и 103-летний ветеран из города Слиач. Франтишек Швидрань бок о бок воевал с красноармейцами.

«Мы отстреливались, вели бой. И нам тогда очень помогли ребята из Москвы. Очень много было советских солдат в нашем отряде. Не меньше трех тысяч», - рассказывает ветеран.

Родной край Франтишека, Банска-Бистрица, был сердцем национального восстания. Здесь же развернулся главный штаб партизан. За свободу только одного небольшого словацкого региона сражались более 170 тысяч солдат, большая часть которых - красноармейцы. С ними шли в бой участники румынского сопротивления.

Наши воины вместе со словаками освободили и город Крупина. Сегодня там советскую хронику с интересом изучают школьники. И это заслуга руководства населенного пункта. Мэр Радослав Вазан прекрасно владеет русским языком. Одного его деда нацисты отправили в концлагерь, а второй - партизанил. Именно поэтому для него так важно беречь историю.

Благодаря военно-мемориальной работе Министерства обороны Российской Федерации удалось захоронить 61 тысячу советских воинов. В городе Зволен - более 17 тысяч, а в городе Штурово - почти 5 с половиной. Поисковые работы продолжаются до сих пор.

«В селе Брусница местные жители нашли место падения нашего истребителя и установили, что там погиб наш летчик лейтенант Владимир Водолажский. В этом году на средства словацкой стороны и личные средства местных жителей был установлен памятник», - отмечает руководитель Представительства Министерства обороны РФ по военно-мемориальной работе в Словакии Андрей Барашкин.

Помнят о подвиге красноармейцев и в столице Словакии. На вершине холма Братиславы величественно стоит советский солдат. Мраморные стены мемориала «Славин» слагают легенды о каждом освобожденном нашими воинами городе.