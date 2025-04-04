На фоне массового сноса советских памятников в Европе Словакия демонстрирует редкий пример бережного отношения к истории. Как отметил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Словакии Игорь Братчиков, мемориалы красноармейцам здесь всегда ухожены, а в дни памятных дат утопают в цветах.

«Когда вы посещаете в праздничные дни мемориалы наших солдат, они всегда заполнены цветами. Это очень достойное отношение к истории, к памяти. Если бы соседи Словакии брали с них пример, многих бед удалось бы избежать», - сказал он.

Четвертого апреля 1945 года советские войска завершили Братиславско-Брновскую операцию, освободив столицу Словакии от нацистов. Словакия поначалу была союзником Третьего рейха, но в августе 1944 года в стране вспыхнуло Словацкое национальное восстание, поддержанное Красной армией. В ходе Братиславско-Брновской операции погибли 7 000 советских солдат, 52-метровый монумент на холме Славин - крупнейший мемориал освободителям в столице.

Сегодня тысячи активистов из словацкого Союза борцов-антифашистов противостоят попыткам переписать историю. Они проводят уроки памяти в школах, сохраняют военные кладбища.

В отличие от соседних стран, Словакия сохранила исторические здания Братиславы благодаря бережному штурму 1945 года и послевоенному восстановлению, не допустила вандализма в отношении воинских захоронений.

Пока в Европе стирают следы прошлого, Словакия доказывает, что память о подвиге можно и нужно хранить - не только в камне, но и в сердцах.