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Эксперт объяснила, как мошенники выманивают деньги под видом китаянок

Мошенники пишут мужчинам на сайтах знакомств и в Telegram, общаются с ними под видом милых китаянок, а затем предлагают вложить деньги в рекламу или псевдоброкерскую фирму.
Анастасия Бобылева 2025-05-06 09:20:47
© Фото: Thomas Trutschel, Photothek Media Lab, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

В России вновь активизировались «китаянки» - мошенники под видом иностранок пишут мужчинам в Telegram или на сайтах знакомств, а затем выманивают деньги. О том, как работают схемы аферистов, «Звезде» рассказала куратор платформы «МОШЕЛОВКА.РФ» Алла Храпунова.

В первой схеме симпатичная девушка пишет жертве в Telegram и общается так, будто давно знает мужчину. На вопрос «Кто ты?» отвечает, что перепутала номер и хотела написать другому человеку. Диалог завязывается, «китаянка» просит рассказать о себе и сама делится личной информацией, может даже присылать видеосообщения-«кружочки». Через какое-то время собеседница говорит, что у нее свой бизнес, и предлагает начать общение в бизнес-чате.

«"Китаянка" говорит, что она зарабатывает через брокерскую фирму. Четко не рассказывается, что за брокерская фирма, как она работает, но вы же уже расположились к этой девушке, у вас уже есть общение. И жертва начинает перечислять деньги. Рисуют на экранах гаджетов какие-то личные кабинеты, где показывается суперприбыль от торговли. Но в момент, когда жертва хочет вывести деньги, оказывается, что вывести ничего не получается. Все это подделка», - объяснила Храпунова.

Более того, после этого с пострадавшим могут связаться псевдоюристы и предложить помощь. Это тоже мошенники, и если человек перечислит им деньги, то он уже не сможет их вернуть.

Вторая схема также включает переписку с аккаунта «китаянки», но мошенники уже пишут мужчинам на сайте знакомств. После переписки жертве также предлагают или торговлю на бирже, или рекламу, продвигающую товары на разных платформах. Человек должен внести свои деньги для продвижения, чтобы потом якобы получить их назад с процентами. И при выводе средств также выясняется, что человека обманули мошенники.

Ранее в МВД предупредили о новой схеме мошенников. В ведомстве рассказали, что если включить демонстрацию экрана во время разговора с неизвестным человеком, то он может с легкостью получить ваши личные данные.

#Мошенники #мошенничество #наш эксклюзив #китаянка
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