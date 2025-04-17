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В МВД предупредили о новой схеме мошенников через демонстрацию экрана

В МВД отметили, что во время телефонного разговора с неизвестным человеком не стоит включать демонстрацию экрана, ведь эта функция позволит ему быстрее заполучить нужные данные.
Дарья Ситникова 2025-04-17 06:14:18
© Фото: Александр Кряжев РИА Новости

Мошенники, предлагая помощь с использованием функции демонстрации экрана на смартфоне, похищают персональные данные и взламывают аккаунты на портале «Госуслуги». Об этом ТАСС сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Хищение происходит следующим образом: мошенник звонит возможной жертве, представляется человеком из правоохранительных органов, начальником или представителем госорганов. В процессе диалога он утверждает, что надо зарегистрироваться на каком-либо ресурсе. В целях экономии времени он предлагает помощь и просит включить демонстрацию экрана. После этого злоумышленник видит персональные данные и подает заявку на восстановление доступа к аккаунту на портале «Госуслуги». Гражданину поступает кот подтверждения, а мошенник считывает его с экрана. После общения мошенник, имея нужные данные, взламывает личную страницу на портале и ограничивает к ней доступ к настоящему владельцу.

В МВД отметили, что включать демонстрацию экрана при телефонном разговоре опасно. Несмотря на то, что функция сама по себе очень удобная, в случае общения со злоумышленником именно она позволяет ему похитить персональные данные без труда.

#Россия #МВД РФ #Мошенники #Телефон #госуслуги #демонстрация экрана
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