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Уроженка России возглавит немецкое министерство по вопросам миграции

Пост министра займет Натали Павлик, родившаяся в тюменском поселке Восток.
Сергей Лебедев 2025-05-05 19:20:56
© Фото: IMAGO dts Nachrichtenagentur Globallookpress

Уроженка России станет министром по вопросам миграции, беженцев и интеграции Германии. На должность в новом немецком правительстве назначат 32-летнюю Натали Павлик, родившуюся в тюменском поселке Восток. Об этом сообщается на сайте Социал-демократической партии Германии.

Из открытых источников известно, что Натали Павлик переехала с семьей в ФРГ в возрасте семи лет. Политическую карьеру она начала в 20-летнем возрасте, став депутатом городского совета Бад Наухайма. 

С 2022 года Натали Павлик была уполномоченной правительства по вопросам репатриантов и нацменьшинств.

Напомним, в апреле стало известно, что новым мэром Хельсинки станет финский политик российского происхождения Даниэль Сазонов. Он родился в семье ингерманландских репатриантов из Санкт-Петербурга.

Даниэль Сазонов появился на свет в Хельсинки, но до девяти лет являлся гражданином РФ.

#Россия #в стране и мире #Германия #ФРГ #министр #Натали Павлик #уроженка
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