Мэром Хельсинки станет политик российского происхождения Даниэль Сазонов

Новым мэром Хельсинки станет финский политик российского происхождения Даниэль Сазонов. Он представляет Национальную коалиционную партию, которая победила на муниципальных выборах в столичном регионе. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

Сазонов родился в Хельсинки в 1993 году. Его родители в начале 90-х переехали туда из Санкт-Петербурга. В девятилетнем возрасте будущий политик получил финское гражданство и отказался от российского паспорта.

В 2017 году он был избран депутатом городского совета Хельсинки. А спустя четыре года его назначили заместителем мэра. В администрации он курировал социальные вопросы и здравоохранение.

Во время последних выборов происхождение Даниэля Сазонова стало объектом критики со стороны оппонентов. Но сам он отмечает, что Хельсинки всегда был для него домом.

При этом бабушка нового мэра Хильма Кииранен родом из ингерманландских финнов. Она первая из семьи, кто в 90-х вернулся в Хельсинки как репатриант.

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