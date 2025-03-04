Врач перечислила категории людей, которым нельзя поститься

Детям, беременным и кормящим женщинам, а также страдающим онкологическими заболеваниями не рекомендуется соблюдать Великий пост и ограничивать себя в питании, заявила «Звезде» врач-диетолог и нутрициолог Ирина Писарева.

«Детям необходим белок, животная пища, и молочные продукты, и яйца, так как у них растущий организм. Также нельзя тем, у кого серьезные дефициты по железу и B12, потому что набрать данные микроэлементы из растительных продуктов питания крайне тяжело», - отметила эксперт.

По словам врача, не следует ограничивать себя в еде людям, которые заняты тяжелым физическим трудом, так как растительная пища не настолько питательна белком, как животная, и не может дать столько энергии. А вот больным сахарным диабетом соблюдать Великий пост можно, для этой категории граждан ограничений нет.

Великий пост продлится в этом году с 3 марта по 19 апреля. Пост подразумевает серьезные ограничения в образе жизни и в питании - христиане воздерживаются от мяса, вина, молока, сыра и яиц. Для православных верующих Великий пост - самый долгий из многодневных постов, установленных церковью. Воздержанием от пищи и развлечений верующие в течение семи недель будут готовить себя к празднованию Пасхи, которая в этом году приходится на 20 апреля. В русской церкви всегда призывают не путать пост и диету, отмечая, что главное в посте - молитва, духовное очищение и совершенствование себя в стремлении уподобиться Христу.