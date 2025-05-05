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В премьеров Нидерландов и Польши бросили дымовую шашку

В результате инцидента никто не пострадал.
Сергей Лебедев 2025-05-05 17:08:22
© Фото: Tiamisu12, X © Видео: Tiamisu12, X

В голландском городе Вагенинген неизвестный бросил дымовую шашку в польского премьер-министра Дональда Туска и главу правительства Нидерландов Дика Схофа. ЧП произошло во время торжеств по поводу годовщины освобождения королевства от немецко-фашистских захватчиков.

На опубликованных кадрах видно, что охрана незамедлительно увела со сцены польского премьера Дональда Туска. По данным СМИ, в результате инцидента никто не пострадал.

Отмечается, что через несколько минут после случившегося торжественная церемония продолжилась. На ней политики зажгли так называемое «Пламя свободы».

О том, кто бросил дымовую шашку, не сообщается.

#Польша #Дональд Туск #дымовая шашка #Дик Схоф #Вагенинген
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