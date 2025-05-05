На видео попала перестрелка с силовиками в Дагестане

В Сеть попали кадры перестрелки между злоумышленниками и сотрудниками Госавтоинспекции в Дагестане. На одном из видео слышны выстрелы и видно, как полицейский ведет огонь, на другом лежат два тела.

Инцидент произошел в понедельник, 5 мая, в Махачкале. Неизвестные расстреляли троих полицейских и угнали их машину. По имеющимся данным, злоумышленников было двое.

В городе объявили план «Перехват». Сотрудники правоохранительных органов пытаются найти и задержать преступников.