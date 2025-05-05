МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На видео попала перестрелка с силовиками в Дагестане

Сотрудники правоохранительных органов пытаются найти и задержать злоумышленников.
Анастасия Бобылева 2025-05-05 14:51:52
© Фото: Ibragimov1005 Telegram © Видео: chp_05 Telegram, Ibragimov1005 Telegram

В Сеть попали кадры перестрелки между злоумышленниками и сотрудниками Госавтоинспекции в Дагестане. На одном из видео слышны выстрелы и видно, как полицейский ведет огонь, на другом лежат два тела.

Инцидент произошел в понедельник, 5 мая, в Махачкале. Неизвестные расстреляли троих полицейских и угнали их машину. По имеющимся данным, злоумышленников было двое.

В городе объявили план «Перехват». Сотрудники правоохранительных органов пытаются найти и задержать преступников.

#Дагестан #перестрелка #полицейские
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
2
Вьетнам. Оружие Победы
3
Северный десант
4
Высшая школа ПВО
5
Фрегаты 11356. Россия/Индия
6
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
7
Броневики СВО. Часть 1
8
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
9
Ми-8. Полет в Магадан
10
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 