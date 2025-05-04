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В многоэтажке на юго-западе Москвы произошел взрыв и пожар

По предварительным данным, пострадали 10 человек. Между этажами обрушились перекрытия.
Ирина Егорова 2025-05-04 21:32:47
© Фото: moscowtop, Telegram © Видео: moscowtop, Telegram

Пожар охватил жилую многоэтажку на юго-западе Москвы. Сотрудники и силы МЧС направлены для тушения пожара и спасения людей - 60 специалистов и 20 единиц техники. Инцидент произошел по адресу улица Генерала Тюленева, д. 39.

«Происходит загорание на 9-ом этаже девятиэтажного жилого дома», - сообщает пресс-служба МЧС Москвы.

По информации СК РФ, произошел хлопок с последующим возгоранием. Ведомство организовало доследственную проверку.

Предварительно, пострадали около 10 человек. Между этажами обрушились перекрытия. По информации SHOT, причиной возникновения огня мог стать взрыв газа. Также паблик сообщает об угрозе обрушения подъезда. 

#Москва #дом #МЧС #квартира #Тушение #пожарные
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