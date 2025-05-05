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В Кремле заявили, что признание АдГ экстремистской не касается России

Ранее контрразведка ФРГ классифицировала партию АдГ как «правоэкстремистскую».
Глеб Владовский 2025-05-05 13:31:05
© Фото: Roman Naumov URA.RU Globallookpress

Признание партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) правоэкстремистской является внутренним делом Германии. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не имеем ни права, ни намерений вмешиваться (в дела Германии. - Прим. ред.)», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что на политическом ландшафте Европы наблюдается больше количества репрессивных мер в отношении тех, кто не следует за «доминирующим мейнстримом».

Напомним, 2 мая контрразведка ФРГ классифицировала партию АдГ как «правоэкстремистскую». По данным ведомства, понимание народа в АдГ несовместимо со «свободным демократическим порядком». Кроме того, адвокаты партии пригрозили немецкой контрразведке судебным разбирательством.

#в стране и мире #Германия #АДГ #альтернатива для германии #Дмитрий Песков #экстремистская
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